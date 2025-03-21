ЗСУ залишаються в Курській області: чи є загроза оточення

Наразі українські підрозділи контролюють приблизно 100 квадратних кілометрів у Курській області. Росіяни хочуть вибити ЗСУ з цієї ділянки, зайшовши в тил українським військам уже з території Сумської області - через Басівку і КПП "Юнаківка - Суджа".

На думку експертів, немає мови про те, що ЗСУ опинилися в повному оточенні.

"З північно-західного напрямку росіяни перейшли кордон і захопили населені пункти Новеньке і південніше, проводять план щодо оперативного оточення. Але їм це зробити не вдається, тому розмови про оточені 10 тисяч - це вистава, яка режисується Путіним, і яку підігріває Трамп", - каже екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.

Для Володимира Путіна звільнення Курської області - це одна з перемог, яку він, ймовірно "продаватиме" в найближчий період. Експерти сходяться на тому, що 9 травня під час параду у Кремлі захочуть підсумувати результати війни, які, насправді, далеко не ті, що очікувались на початку.

Іронічно, що Москві доведеться розповідати про героїчне звільнення Курської області, замість того, щоби "похизуватись" захопленням чотирьох областей України, які вони заздалегідь додали до своєї конституції.

Але і сам сенс Курської операції в українському контексті доволі неоднозначний. З одного боку, ЗСУ створили і все ще утримують певну буферну зону, яка захищає Сумщину від вторгнення, каже військовий експерт Павло Нарожний.

"Між Суджою і Сумами є траса, її довжина приблизно 40 км. Якщо б дійсно був прорив, росіяни пройшли б по ній доволі швидко. Так, місцина лісиста, є річки, але зупиняти їх було би не просто. Зараз ця невеличка буферна зона залишилась, це і була наша задача - не допустити росіян до цієї траси Суджа-Суми", - сказав Нарожний в коментарі РБК-Україна.