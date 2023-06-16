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ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб

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Донбас, П'ятниця 16 червня 2023 09:14
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб Фото: ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові на ранок п'ятниці, 16 червня, закріплюються на зайнятих рубежах в районі міста Вугледар Донецької області. Крім того, вели наступальні дії на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

"В районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб

ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара Донецької області (deepstatemap.live)

Крім того, як розповів речник, підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках - Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське та мали успіх.

ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках - Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське (deepstatemap.live)

До того ж за його словами, наступальні дії ЗСУ велись і в районі східніше населеного пункту Ступочки (Костянтинівський район) Донецької області.

"Витіснили російських окупантів із займаних позицій", - констатував Ковальов.

ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб

ЗСУ вели наступальні дії в районі на схід від населеного пункту Ступочки Донецької області (deepstatemap.live)

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ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
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