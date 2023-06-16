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ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб

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Донбасс, Пятница 16 июня 2023 09:14
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб Фото: ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные к утру пятницы, 16 июня, закрепляются на занятых рубежах в районе города Угледар Донецкой области. Кроме того, вели наступательные действия на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

"В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал он.

ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб

ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара Донецкой области (deepstatemap.live)

Кроме того, как рассказал спикер, подразделения ВСУ вели наступательные действия на направлениях - Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское и не безрезультатно.

ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях - Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское (deepstatemap.live)

К тому же, по его словам, наступательные действия ВСУ велись и в районе восточнее населенного пункта Ступочки (Константиновский район) Донецкой области.

"Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций", - констатировал Ковалев.

ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб

ВСУ вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области (deepstatemap.live)

Бои в районе Угледара

15 июня стало известно, что ВСУ продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось приблизиться в сторону позиций оккупантов до 1 км. Позже этот факт не называя цифр подтвердил и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В материале РБК-Украина можно прочитать, почему успех ВСУ в районе Угледара важен и как он отразиться на положении оккупантов.

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ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
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