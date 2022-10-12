ЗСУ закріпили успіх зі звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області, - ОК "Південь"
Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищують резерви, порушують системи управління та логістичне забезпечення російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - розповіли воїни.
В ОК "Південь" також вказали, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.
Унаслідок цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.
Втрати РФ за добу
Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах.
Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:
- 23 окупанти;
- вантажний і броньований автомобіль;
- ударний БПЛА типу Shahed-136;
- склад боєприпасів неподалік Дудчан;
- пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.
Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.
Нагадаємо, 11 жовтня ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.
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