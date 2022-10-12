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ЗСУ закріпили успіх зі звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області, - ОК "Південь"

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Середа 12 жовтня 2022 03:47
ЗСУ закріпили успіх зі звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищують резерви, порушують системи управління та логістичне забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - розповіли воїни.

В ОК "Південь" також вказали, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

Унаслідок цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

Втрати РФ за добу

Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах.

Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:

  • 23 окупанти;
  • вантажний і броньований автомобіль;
  • ударний БПЛА типу Shahed-136;
  • склад боєприпасів неподалік Дудчан;
  • пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.

Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.

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