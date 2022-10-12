ВСУ закрепили успех по освобождению 5 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Юг"

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ уничтожают резервы, нарушают системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - рассказали воины.

В ОК "Юг" также указали, что утром под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенко вблизи лесополос.

В результате этой вылазки российские оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

Потери РФ за сутки

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков в Бериславском и Николаевском районах.

В то же время нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:

23 оккупанта;

грузовой и бронированный автомобиль;

ударный БПЛА типа Shahed-136;

склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;

пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Кроме этого, были существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и БТР.