ВСУ захватили редкий российский комплекс "Канонада": чем он уникален

Украинские войска "затрофеили" очередную технику оккупантов. На этот раз захватить удалось редкий российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

Фото: российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)

"Среди богатых трофеев, полученных украинской армией во время освобождения оккупированных территорий, встречаются и редкие российские "аналоговнет", поступившие на вооружение в последние годы. Один из свежих трофеев - командно-наблюдательная машина 1В1003 системы управления артиллерией 1В198", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексе?

Комплексы автоматизированного управления огнем (АУВ) артиллерийских подразделений 1В198 начали поступать на вооружение армии РФ, по меньшей мере, в 2018–2021 годах.

Простыми словами, машина представляет из себя бронетранспортер БТР-80, оборудованный большим количеством аппаратуры для выполнения командных задач.

Комплексы "Канонада" наиболее эффективны при управлении огнем и маневром артиллерийского дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", но также применяются для самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" или РСЗО. Максимальная дальность связи по радиосредам - до 30 км, по ведущим линиям связи - до 1,5 км.

Время открытия огня:

3-4 минуты (по разведанной и засеченной цели при развертывании в боевой порядок с ходу);

40-60 секунд (при нахождении огневых средств подразделений на подготовленных огневых позициях).

Основные характеристики: