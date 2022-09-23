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ВСУ захватили редкий российский комплекс "Канонада": чем он уникален

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 14:02
ВСУ захватили редкий российский комплекс "Канонада": чем он уникален Фото: российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска "затрофеили" очередную технику оккупантов. На этот раз захватить удалось редкий российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

Фото: российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)

"Среди богатых трофеев, полученных украинской армией во время освобождения оккупированных территорий, встречаются и редкие российские "аналоговнет", поступившие на вооружение в последние годы. Один из свежих трофеев - командно-наблюдательная машина 1В1003 системы управления артиллерией 1В198", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексе?

Комплексы автоматизированного управления огнем (АУВ) артиллерийских подразделений 1В198 начали поступать на вооружение армии РФ, по меньшей мере, в 2018–2021 годах.

Простыми словами, машина представляет из себя бронетранспортер БТР-80, оборудованный большим количеством аппаратуры для выполнения командных задач.

Комплексы "Канонада" наиболее эффективны при управлении огнем и маневром артиллерийского дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", но также применяются для самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" или РСЗО. Максимальная дальность связи по радиосредам - до 30 км, по ведущим линиям связи - до 1,5 км.

Время открытия огня:

  • 3-4 минуты (по разведанной и засеченной цели при развертывании в боевой порядок с ходу);
  • 40-60 секунд (при нахождении огневых средств подразделений на подготовленных огневых позициях).

Основные характеристики:

  • базовое шасси - БТР-80;
  • полная масса машины - 13800 кг;
  • максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч;
  • количество каналов передачи данных - 4.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины затрофеили современную вражескую переносную станцию ​​наземной разведки "Кредо-М1".

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