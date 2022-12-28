UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (відео)

Фото: ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійцям Збройних сил України вдалося поповнити обмінний фонд солдатами російської армії. Групу окупантів захопили біля Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили наближаються до повернення Кремінної. Місто стратегічно важливе, оскільки дозволить взяти під контроль основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є важливими промисловими центрами на Донбасі.

Як відзначають аналітики ISW, українські війська досягли великих успіхів у напрямі Сватово-Кременна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКременная