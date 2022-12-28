ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили наближаються до повернення Кремінної. Місто стратегічно важливе, оскільки дозволить взяти під контроль основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є важливими промисловими центрами на Донбасі.

Як відзначають аналітики ISW, українські війська досягли великих успіхів у напрямі Сватово-Кременна.

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