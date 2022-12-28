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ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (відео)

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Кремінна, Середа 28 грудня 2022 15:32
ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (відео) Фото: ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійцям Збройних сил України вдалося поповнити обмінний фонд солдатами російської армії. Групу окупантів захопили біля Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили наближаються до повернення Кремінної. Місто стратегічно важливе, оскільки дозволить взяти під контроль основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є важливими промисловими центрами на Донбасі.

Як відзначають аналітики ISW, українські війська досягли великих успіхів у напрямі Сватово-Кременна.

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Збройні сили України Кременная
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