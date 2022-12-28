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ВСУ захватили в плен группу оккупантов возле Кременной (видео)

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Кременная, Среда 28 декабря 2022 15:32
ВСУ захватили в плен группу оккупантов возле Кременной (видео) Фото: ВСУ захватили в плен группу оккупантов возле Кременной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось пополнить обменный фонд солдатами российской армии. Группу оккупантов захватили возле Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной. Еще оружие принесли", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что оккупанты сдались в плен с вооружением и боевой экипировкой.

Напомним, ранее сообщалось, что укранские силы приближаются к возвращению Кременной. Город стратегически важен, поскольку позволит взять под контроль основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются важными промышленными центрами на Донбассе.

Как отмечают аналитики ISW, украинские войска добились больших успехов в направлении Сватово-Кременная.

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