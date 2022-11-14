ЗСУ захопили одразу три одиниці російських БМП-3 (відео)

У ЗСУ не уточнили, де саме було захоплено техніку. Ймовірно, її знайшли на Херсонщині, де зараз триває зачистка території після відступу окупантів.

Що відомо про БМП-3

Бойова броньована гусенична машина БМП-3 призначена для транспортування особового складу, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі. Ця БМП була прийнята на озброєння Радянської армії у 1987 році, проте до сьогодні вона пройшла через кілька модифікацій. Станом на 2022 рік на озброєнні ЗСУ перебували лише чотири таких броньовики.