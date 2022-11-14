ВСУ захватили сразу три единицы российских БМП-3 (видео)

В ВСУ не уточнили, где именно была захвачена техника. Вероятно, ее нашли в Херсонской области, где сейчас продолжается зачистка территории после отступления оккупантов.

Что известно о БМП-3

Боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле. Эта БМП была принята на вооружение Советской армии в 1987 году, однако до сегодняшнего дня она прошла через несколько модификаций. По состоянию на 2022 год на вооружении ВСУ находились всего четыре таких броневика.