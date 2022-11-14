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ЗСУ захопили одразу три одиниці російських БМП-3 (відео)

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Понеділок 14 листопада 2022 09:56
ЗСУ захопили одразу три одиниці російських БМП-3 (відео) Фото: ЗСУ захопили одразу три одиниці російських БМП-3 (mil.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують знаходити залишену росіянами техніку на звільнених територіях. Так, на одному з напрямків ЗСУ вдалося захопити одразу три одиниці ворожих БМП-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У ЗСУ не уточнили, де саме було захоплено техніку. Ймовірно, її знайшли на Херсонщині, де зараз триває зачистка території після відступу окупантів.

Що відомо про БМП-3

Бойова броньована гусенична машина БМП-3 призначена для транспортування особового складу, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі. Ця БМП була прийнята на озброєння Радянської армії у 1987 році, проте до сьогодні вона пройшла через кілька модифікацій. Станом на 2022 рік на озброєнні ЗСУ перебували лише чотири таких броньовики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку окупанти втратили ще одну модернізовану та рідкісну бойову машину - "Басурманіна". Це нова БМП, яку вперше випробували на території України.

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