ВСУ захватили сразу три единицы российских БМП-3 (видео)
Украинские войска продолжают находить оставленную россиянами технику на освобожденных территориях. Так, на одном из направлений ВСУ удалось захватить сразу три единицы вражеских БМП-3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
В ВСУ не уточнили, где именно была захвачена техника. Вероятно, ее нашли в Херсонской области, где сейчас продолжается зачистка территории после отступления оккупантов.
Что известно о БМП-3
Боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле. Эта БМП была принята на вооружение Советской армии в 1987 году, однако до сегодняшнего дня она прошла через несколько модификаций. По состоянию на 2022 год на вооружении ВСУ находились всего четыре таких броневика.
Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонском направлении оккупанты потеряли еще одну модернизированную и редкую боевую машину - "Басурманина". Это совсем новая БМП, которую впервые опробовали на территории Украины.
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