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ЗСУ захопили новий російський танк на Луганському напрямку (відео)

Фото: ЗСУ захопили найновіший російський танк на Луганському напрямку (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці Збройних сил України під час боїв у лісах під Кремінною (Луганська область) затрофеїли новий російський танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На опублікованому відео видно, що танк візуально схожий на новий Т-90, проте незрозуміло, який саме модифікації.

Також на кадрах можна помітити, що російську машину, ймовірно, підбили під час боїв. Зокрема, у танку пошкоджено одну з гусениць.

Довідка. Танк Т-90 є одним із нових розробок російської армії. Перший екземпляр був зроблений у 1992 році. Але наступні роки росіяни кілька разів модифікували машину. Т-90 "Володимир" є основним танком для російських військ. У період "нульових" ця модель була однією з найбільш продаваних на світовому ринку. На 2019 рік вартість нового Т-90 становила 2,5-3,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, на початку грудня українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".

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