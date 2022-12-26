ЗСУ захопили новий російський танк на Луганському напрямку (відео)

На опублікованому відео видно, що танк візуально схожий на новий Т-90, проте незрозуміло, який саме модифікації.

Також на кадрах можна помітити, що російську машину, ймовірно, підбили під час боїв. Зокрема, у танку пошкоджено одну з гусениць.

Довідка. Танк Т-90 є одним із нових розробок російської армії. Перший екземпляр був зроблений у 1992 році. Але наступні роки росіяни кілька разів модифікували машину. Т-90 "Володимир" є основним танком для російських військ. У період "нульових" ця модель була однією з найбільш продаваних на світовому ринку. На 2019 рік вартість нового Т-90 становила 2,5-3,5 мільйона доларів.