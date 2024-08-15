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ЗСУ задіяли британські танки при наступі в Курській області, - Sky News

Фото: Наступ у Курській області йде з танками Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські війська задіяли британські танки Challenger 2 під час наступу в Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, якщо ця інформація підтвердиться, це буде перший випадок використання британських танків, якими керують українські солдати у бойових діях на території Росії.

Міністерство оборони у Лондоні відмовилося коментувати подробиці операції. ЗСУ не дали коментарів.

Проте Великобританія підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії згідно з політикою уряду. Джерело Sky News повідомило, що серед них були танки Challenger 2, і дало зрозуміти, що вони використовувалися під час українського наступу, який розпочався 6 серпня.

Подробиці того, як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Також невідомо і кількість танків, які могли бути задіяні.

Проте потужна 82-а десантно-штурмова бригада України – це підрозділ ЗСУ, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки. Підтверджено участь підрозділів бригади у Курській наступальній операції.

Танки Challenger 2

Великобританія погодилася передати Україні 14 своїх танків Challenger 2 у січні 2023 року, що спонукало Німеччину та США наслідувати її приклад і поставити свої версії.

Один з британських танків був підбитий під час бойових дій на території України у вересні минулого року - це був перший випадок, коли Challenger 2 був виведений з ладу в ході активних бойових дій.

Танк Challenger 2, що знаходиться на озброєнні з 1994 року, важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою та 7,62-мм кулеметом.

Наступ на території ворога

Нагадаємо, наступ на території Курської області розпочався 6 серпня 2024 року. Протягом тижня ЗСУ розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу разом з іншими десятками населених пунктів на загальній площі понад 1 тисячу квадратних кілометрів.

Детальніше про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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