Головна » Новини » Війна в Україні

У ЗСУ з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів: що відомо про IT-вертикаль Міноборони

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 18:02
У ЗСУ з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів: що відомо про IT-вертикаль Міноборони Фото: Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Збройних силах України планують сформувати повноцінну армійську IT-вертикаль, яка охопить усі рівні від Міністерства оборони та Генерального штабу до кожного батальйону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на полях Defence Digital Forum.

За його словами, ключовим елементом нової системи стануть понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які мають працювати синхронно та впроваджувати цифрову культуру в кожному підрозділі. Частина таких фахівців уже працює на місцях, і їх об’єднають у єдину мережу.

"Важливо, щоб діджиталізація у війську стала тотальною - від Міністерства і Генштабу до кожного батальйону. Такі люди забезпечать більшу швидкість і результативність цифровізації нашого війська", - наголосив Шмигаль.

Деталі ініціативи також пояснила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук. Вона зазначила, що нинішніх десятків цифрових систем у війську недостатньо, а для масштабування потрібна окрема вертикаль із фахівців, які вміють працювати з сучасними технологіями.

"Ми хочемо, щоб посади цифрових офіцерів з'явилися в кожному підрозділі, починаючи від батальйону, в бригаді, в корпусі, в оперативному командуванні, в кожному командуванні, а також в кожному управлінні Генерального штабу і в кожному управлінні Міністерства оборони", - сказала Ферчук.

Вона додала, що до підрозділів планують направити приблизно 7 тисяч цифрових офіцерів, і їхній правильний добір буде залежати від командирів. Кандидати мають мати відповідні IT-знання та експертизу, адже призначення випадкових людей "просто зведе реформу нанівець".

Водночас, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, які завдання виконуватимуть ціфрові офіцери.

Завдання цифрових офіцерів:

  • впроваджувати системи в підрозділах;
  • збирати та надавати зворотний звʼязок;
  • розуміти реальні потреби;
  • стати замовниками та архітекторами рішень;
  • формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових," - пише він.

Раніше ми писали про те, що Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Наразі отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Денис Шмигаль Збройні сили України
