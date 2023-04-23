ЗСУ, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Херсонської області, - ISW

Аналітики заявили, що російські військкори надали достатньо геолокаційних даних, які підтверджують, що ЗСУ могли зайняти позиції на лівому березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків, це свідчить про те, що росіяни можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка. ISW також зазначає, що російські військові блогери 20 та 22 квітня заявляли, що ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Херсонської області, встановлюють

Варто зазначити, що українське командування не підтверджувало просування Сил оборони на лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники відбили 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти у Херсонській області, ймовірно, готуються до чергового "жесту доброї волі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.