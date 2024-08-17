ЗСУ взяли в полон щонайменше 250 російських строковиків у Курській області: WP дізналося деталі

Кореспонденти WP побували в одній із українських в'язниць, що знаходиться на північному сході країни. Туди направляють тих, кого взяли в полон в Курській області.

Неназваний начальник в'язниці розповів журналістам, що протягом останніх десяти днів туди доставили 320 росіян, серед яких переважна більшість строковики. При цьому лише близько 20% - росіяни, яких мобілізували, та контрактники. Таким чином, кількість строковиків, які потрапили до української в'язниці, становить близько 250.

За словами співрозмовника, деякі з молодих людей були "дуже налякані", коли тільки прибули, але з того часу вони адаптувалися.

Також WP взяло інтерв'ю у росіян, які потрапили до полону. Журналісти звернули увагу, що переважна більшість полонених не була поранена.

Солдати РФ розповіли, що з ними добре поводяться та надають медичну допомогу, а також годують тричі на день, харчування включає суп, салат та кашу.

Також у в'язниці перебували представники Червоного Хреста, які відвідали військовополонених.

Як розповіли WP строковики Микола та Сергій, 6 серпня Україна напала на їхній військовий штаб, а їхні командири пішли, не давши вказівок, що робити далі. Вони три дні йшли лісами та болотами та спали на холодній землі, а потім вийшли до українських позицій, де їх і взяли в полон.

Українські солдати перевірили їх на наявність зброї, а потім дали їм їжу, воду та цигарки.

"Вони підходили, спілкувалися, розповідали свої історії, слухали наші", - розповів Микола.

При цьому в одній з камер в'язниці, де були солдати старшого віку, настрій був похмурішим, пише WP. Серед них були прикордонники та солдати-контрактники. Майже всі чоловіки сказали, що українське вторгнення стало для них першим бойовим досвідом і раніше їх не відправляли в Україну.

Як розповів один із полонених, з 60 осіб, з якими він бився разом, вижили лише четверо чи п'ятеро. Інші відмовилися здатися і були вбиті.