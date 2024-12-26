ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту під час штурму РФ на Торецькому напрямку (відео)
Українські військові полонили громадянина Єгипту. Він штурмував позиції ЗСУ у складі окупантів на Торецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 28-ї ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу.
Так, користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до позицій військових, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.
"Постійно змінюючи позиції та користуючись усім наявним арсеналом, особи впритул знищили всю групу. Одному окупанту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко "викурили" звідти гранатами і, зрештою, ліквідували", - розповіли в бригаді.
А іншу частину штурмової групи, яка починала тікати, ховатися та прикидатися ліквідованими, вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та "Kurt&Company".
"І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцям довелося пояснювати всі жести", - розповіли військові.
Ситуація та тактика окупантів на Торецькому напрямку
За добу, 25 грудня, на Торецькому напрямку ЗСУ відбили 13 атак окупантів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.
Як зазначають військові, щоденні штурми росіян на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 загарбників.
Зазначимо, що це не перший іноземець з Єгипту, який потрапив в полон ЗСУ. На початку жовтня ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту, який також приєднався до російських окупаційних сил. За словами полоненого, він підписав контракт з армію РФ, бо закінчувалися терміни його візи.
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