ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватово-Кременна: Гайдай пояснив, чому це важливо

Вогневий контроль траси Сватово-Кременна у Луганській області відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє окупантів зручної логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Траса Сватово-Кременна є стратегічною. Вогневий контроль над цим шляхом відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє рашистів зручної логістики, щоб підвозити техніку та боєкомплекти", - розповів він.

Також Гайдай зазначив, що кожне з міст, які з'єднує траса, відкриває шляхи на інші стратегічні міста.

"Зі Сватового відкривається напрямок на роскордон і на Старобільськ - логістичний центр, контроль над яким вирішить долю окупованих територій Луганщини (після 24 лютого 2022 року). Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєверодонецьк. Взяття Кремінної може спровокувати втечу рашистів із Сєвєродонецька", - підкреслив він.