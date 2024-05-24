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ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни, - Зеленський

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Силам оборони України вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Мова йде про Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", - сказав президент.

Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. 

Зеленський додав, що сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

Бої в Харківській області

Російські війська захопили невелику кількість територій на півночі Харківської області та продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти.

Водночас Генштаб повідомляв, що Росія розв'язала щодо Вовчанська в Харківській області повітряний терор.

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