ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне, - Зеленский

Бои в Харьковской области

Российские войска захватили небольшое количество территорий на севере Харьковской области и продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.

В то же время Генштаб сообщал, что Россия решила в отношении Волчанска в Харьковской области воздушный террор.

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