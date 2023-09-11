ЗСУ взимку здатні наступати не гірше за РФ: експерт про можливий план наступної операції

Українська армія в зимовий період може наступати не гірше, ніж це робили росіяни. Можливо, наступна наступальна операція вже спланована Генштабом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового експерта Олексія Гетьмана .

Що цьому передувало

Днями голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі уточнив передбачувані терміни.

"Залишилася ще деяка кількість часу, імовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки не закінчили", - зазначив він.

Начальник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов визнає: в умовах холоду, вогкості та бруду просуватися буде складніше. Але запевнив у тому, що контрнаступ все одно продовжиться.

Прогнози західних партнерів насторожують, і деякі паралелі можна провести з минулим роком. Кінець активної фази наступу-2022 якраз датується жовтнем-листопадом. Тоді було завершено Харківську операцію, на сході ЗСУ повернули контроль над Лиманом, а до середини листопада - над Херсоном і правобережною частиною регіону.

Наступну наступальну операцію, можливо, вже сплановано Генштабом

Зазначимо, не буває наступальних операцій, які тривають до нескінченності, і нинішня українська завершиться, щойно буде досягнуто намічених цілей. Але нерозумно вважати, що осінь або тим більше зима зможе зупинити Україну.

На думку Гетьмана, цілком можливо, що наступна операція вже спланована Генштабом і зараз триває підготовка.

"Не можна стверджувати, що ми зупинимося взимку. Із заяв західних партнерів може здатися, що з настанням холодів ми нібито не зможемо рухатися вперед. Нічого подібного. Ми взимку не гірше за росіян можемо йти в наступ. Уже незабаром ми побачимо, хто першим впорається з дощами, багнюкою, з усім тим, що на нас очікує в жовтні-листопаді. І хто буде більше наступати взимку", - підсумував експерт.

Більше про вплив погоди на фронт і про те, чи здатні дощі або морози зупинити ЗСУ, - у матеріалі РБК-Україна.