ЗСУ вжили заходів для захисту українських портів, - Гуменюк

Вона пояснила, що вжиті військовими заходи повинні забезпечити максимальну роботу ППО.

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за, можливо, новою тактикою", - пояснила Гуменюк.

Атаки на порти

Нагадаємо, після виходу з "зернової угоди" Росія почала обстрілювати українські порти. Під удар ворога також потрапляють зернові термінали.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Це був один з наймасовіших обстрілів Одеси від початку повномасштабної війни.

Російські ракети влучили в історичний центр міста. Пошкоджено понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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