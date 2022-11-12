UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів у Луганській області, - Гайдай

Фото: ЗСУ вже звільнили 11 населених пунктів у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України звільнили від російських окупантів у Луганській області вже 11 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Просування ЗСУ не таке стрімке, як в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують оборонні споруди. І мінують усі навколо", - пояснив очільник області.

За його словами, деокуповані населені пункти - це невеликі села. Проте Гайдай запевняє, що сам факт старту деокупації Луганської області є величезним досягненням.

"Місцеві вже часто чують вибухи. Тобто лінія фронту наближається поступово", - заявив очільник ОВА.

Також Гайдай повідомив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих жителів із їхніх будинків і розміщуються там.

Нагадаємо, що Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року звільнили 9 населених пунктів Луганської області.

Окремо Гайдай повідомляв, що звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в Україні