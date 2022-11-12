ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів у Луганській області, - Гайдай

Збройні сили України звільнили від російських окупантів у Луганській області вже 11 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Просування ЗСУ не таке стрімке, як в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують оборонні споруди. І мінують усі навколо", - пояснив очільник області.
За його словами, деокуповані населені пункти - це невеликі села. Проте Гайдай запевняє, що сам факт старту деокупації Луганської області є величезним досягненням.
"Місцеві вже часто чують вибухи. Тобто лінія фронту наближається поступово", - заявив очільник ОВА.
Також Гайдай повідомив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих жителів із їхніх будинків і розміщуються там.
Нагадаємо, що Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року звільнили 9 населених пунктів Луганської області.
Окремо Гайдай повідомляв, що звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.
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