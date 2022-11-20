ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 84 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 84 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 84 210 (+330) человек ликвидировано,

танков - 2886 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5817 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1868 (+1) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),

крылатые ракеты - 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,

специальная техника - 161 (+0).