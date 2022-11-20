ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 84 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 84 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 84 210 (+330) человек ликвидировано,
- танков - 2886 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5817 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1868 (+1) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),
- крылатые ракеты - 480 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,
- специальная техника - 161 (+0).
Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что россияне хотят первоочередного захватить Донбасс, а затем оккупировать всю Запорожскую область.
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