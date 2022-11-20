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ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии

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Украина, Воскресенье 20 ноября 2022 10:27
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 84 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 84 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 84 210 (+330) человек ликвидировано,
  • танков - 2886 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5817 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1868 (+1) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+1),
  • крылатые ракеты - 480 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что россияне хотят первоочередного захватить Донбасс, а затем оккупировать всю Запорожскую область.

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