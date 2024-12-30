У ЗСУ вважають, що Abrams перевершує навіть новітній російський танк, - Business Insider

Як нагадує видання, Україна володіє невеликим числом танків Abrams. І навіть попри те, що українським захисникам не надали найкращу модифікацію американських танків, вони високо оцінюють таку техніку.

"Він (Abrams - ред.) кращий за Т-72, Т-62 і навіть російський Т-90 (новітній танк Росії - ред.)", - розповів в інтерв'ю Business Insider один з українських командирів танкових військ.

Переваги Abrams

Видання зазначає, що Abrams створювалися для протидії радянській техніці. Для цього їх оснастили більш потужною бронею. При цьому танк розроблений таким чином, щоб забезпечити максимальну живучість для екіпажу.

Як розповідають танкісти, які воювали в Іраку, снаряди ворожих Т-72 "відскакували від Abrams", вони витримували численні попадання і продовжували завдавати шкоди.

При цьому снаряди американських танків зі збідненим ураном дуже ефективно пробивають ворожу броню. Більшість російських танків не можуть використовувати такі снаряди.

Водночас потужний газотурбінний двигун Abrams здатний розігнати 60-тонний танк до 72 кілометрів на годину, забезпечуючи йому достатню маневреність.

Важливо також і те, що боєприпаси в Abrams зберігаються за баштою і відокремлені від екіпажу захисними дверима. А в танках радянського зразка зберігають боєприпаси прямо в башті, що призводить до миттєвої загибелі в разі точного влучання.