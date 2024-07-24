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До ЗСУ вступили перші засуджені жінки, - Мін'юст

Середа 24 липня 2024 11:45
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До ЗСУ вступили перші засуджені жінки, - Мін'юст Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зі Збройними силами України (ЗСУ) уклали контракт перші семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України, яке цитує заступника голови відомства Олену Висоцьку.

Як відзначила Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.

"Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших сім засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ", - пояснила Висоцька.

Мобілізація засуджених

В Україні нещодавно набув чинності закон про добровільну мобілізацію ув'язнених, який був схвалений парламентом цього року. Тепер усі ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав ЗСУ. Після подання клопотання їхні заявки розглядаються спеціальними комісіями, які оцінюють ризики та приймають остаточне рішення.

Детальніше про те, як цей закон працює на практиці, хто з ув'язнених вже вирішив служити і з яких причин, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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