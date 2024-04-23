ЗСУ встановили прапор в Козачих Лагерях на лівому березі Херсонської області (відео)

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Після цього росіяни почали щоденно обстрілювати регіон з авіації, дронів та артилерії.

Восени 2023 року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

Наразі ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у Кринках, бойова робота триває.

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