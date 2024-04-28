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ЗСУ встановили контроль над островом Нестрига під Херсоном, - Сирський

Фото: українські військові встановили контроль над островом під Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram-каналі.

За словами головкома, російські війська продовжують намагатися вибити українські сили з Кринок на лівому березі Херсонської області.

"Успіху (ворог - ред.) не має на жодному з напрямків. Щобільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - повідомив Сирський.

Ситуація в Херсонській області

Українські військові вже декілька місяців утримують плацдарм в на лівому березі Херсонської області в районі села Кринки. Ба більше, українським військовим навіть вдається його розширювати, просуваючись на лівобережжі.

Росіяни весь цей час намагаються вибити звідти підрозділи ЗСУ, але їм це не вдається. Лише за сьогодні, 28 квітня, російська армія за підтримки авіації тричі атакувала позиції ЗСУ в районі Кринок.

Детальніше про ситуацію на фронтах, - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

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Олександр СирськийХерсонська область