ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе села Крынки. Более того, украинским военным даже удается его расширять, продвигаясь на левобережье.

Россияне все это время пытаются выбить оттуда подразделения ВСУ, но это им не удается. Только сегодня, 28 апреля, российская армия при поддержке авиации трижды атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.

Детальнее о ситуации на фронтах, - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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