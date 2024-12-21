ЗСУ вразили три пункти управління дронів РФ. Яка ситуація на фронті

"Шістнадцять ударів по районах зосередження особового складу завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три пункти управління БПЛА", - йдеться у повідомленні.

"Найгарячиші" ділянки фронту

Протягом минулої доби відбулось 211 бойових зіткнень, найбільше на трьох напрямках, а саме:

46 атак, таку кількість за минулу добу, відбито ЗСУ на Покровському напрямку . Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Крім того, загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію;

. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Крім того, загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію; 36 разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки на Времівському напрямку ;

; Курський напрямок: 50 бойових зіткнень, дев’ять ворожих авіаційних ударів одинадцятьма КАБами, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 11. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих спроб просунутись вперед у районі населеного пункту Часів Яр.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль - тут окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 1 спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

Ворог минулої доби завдавав авіаційних ударів на Придніпровському напрямку. Крім того, ЗСУ відбили 4 атаки російських загарбників.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.