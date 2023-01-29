ЗСУ вразили два пункти управління та позиції ППО окупантів, - Генштаб

За добу, 28 січня, російські окупанти завдали 1 ракетного та 32 авіаційних ударів і здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, щодо цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей.

Противник продовжує наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

Підрозділи Сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів Діброва та Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар'їнка, Перемога та Вугледар у Донецькій області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Вовківка та Юнаківка.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'єв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Ненудне, Тернова.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ у районах населених пунктів Іванівка, Кислівка та Крохмальне у Харківській, Новоселівській Луганській області та Берестово-Донецькій.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Краснополівку та Діброву в Луганській області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони 21 населеного пункту, зокрема Спірне, Біла Гора, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку у ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Першотравневе та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку під вогнем були Богоявленка, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку на обстріл зазнали 19 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполі, Чарівне, Степове, Оріхів та Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комарів.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші захисники 27 січня успішно відбили 12 атак ворога в Луганській та Донецькій областях.

Російські військові намагаються наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тим часом наші герої завдають їм значних втрат.

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