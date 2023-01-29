ВСУ поразили два пункта управления и позиции ПВО оккупантов, - Генштаб

За сутки, 28 января, российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечка и Купе.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово-Донецкой.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.

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