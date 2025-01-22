У ЗСУ впровадять електронну медичну картку замість "форми 100": подробиці

Нова форма картки функціонуватиме в рамках інформаційно-комунікаційної системи "Медична інформаційна система Збройних сил України" та вестиметься виключно в електронному вигляді.

"Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі," - зазначив державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.

Ця ініціатива є також фундаментом для створення реєстру бойових травм. Міноборони активно працює над його запуском, що стане ключовим інструментом для формування доказової бази протоколів лікування за стандартами НАТО.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив на важливості впровадження цієї новації. Він зобов’язав забезпечити запуск електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання чинності наказом. В цей же термін має бути реалізована технічна можливість для ведення картки через медичну інформацію системи ЗСУ.

Нововведення покликане підвищити ефективність та оперативність медичного забезпечення військовослужбовців, а також адаптувати підхід до медичних стандартів країн НАТО.