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ЗСУ "вполювали" ворожий безпілотник на Лимано-Куп'янському напрямку (відео)

Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України "вполювали" ворожий безпілотник на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Лимано-Куп‘янський напрямок. Ворог активізувався, здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку", - йдеться у повідомленні.

Сирський заявив, що Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА.

"Ось так 92-га ОМБр "вполювала" російський безпілотник. Чудова робота", - додав командувач Сухопутних військ.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні зранку сказав, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

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