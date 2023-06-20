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ВСУ "поймали" вражеский беспилотник на Лимано-Купянском направлении (видео)

Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины "поймали" вражеский беспилотник на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Лимано-Купянское направление. Враг активизировался, осуществляет попытки штурмовых действий, проводит разведку", - говорится в сообщении.

Сирский заявил, что Силы обороны отражают атаки и уничтожают вражеские БПЛА.

"Вот так 92-я ОМБр "поймала" российский беспилотник. Замечательная работа", - добавил командующий Сухопутных войск.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне утром сказал, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

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