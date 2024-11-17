ЗСУ: ворог зосередив основні наступальні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках

У військовому командуванні у публікації розповіли про оперативну ситуацію станом на 22.00 16 листопада.

Російські обстріли

Протягом суботи, 16 листопада, російські загарбники завдали по території України ракетного удару (із застосуванням 1 ракети), та 56 авіаударів (скинули 74 керованих авіабомб).

Крім того, ворог при атаках застосував для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснив понад 3600 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що ЗСУ "продовжують стримувати натиск окупаційних військ".

"Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля", - поінформували у військовому командуванні.

На Харківському напрямку окупанти 5 разів безуспішно штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська та Стрілечої. Досі триває 1 атака.

На Куп'янському напрямку противник 10 разів атакував позиції ЗСУ. 9 ворожих штурмів були відбиті Силами оборони поблизу н.п. Піщане, Колісниківка, Кругляківка та Загризове. Ще 1 бій триває.

У Генштабі додали, що під ворожі авіаудари потрапили райони н.п. Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка та Шийківка.

На Лиманському напрямку росармія 10 разів атакувала українських захисників в районах н.п. Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. При цьому усі ворожі атаки були відбиті воїнами ЗСУ.

" Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка", - передали у Генштабі.

На Торецькому напрямку російські загарбники 7 разів намагалися покращити своє положення у Торецьку та в напрямку Щербинівки. Ворожа авіація завдавала бомбових ударів по районах н.п. Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка.

На Покровському напрямку окупанти 32 рази атакував позиції ЗСУ в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Досі триває 1 бій.

У звіті також повідомляється, що ворога завдав авіаударів по районах н.п. Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 340 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одну ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та одну гармату окупантів", - передали в Генштабі.

Крім того, у військовому командуванні додали, що воїни ЗСУ на цьому напрямку завдали значних пошкоджень двом танкам, одному БТР та гарматі агресора.

На Курахівському напрямку було зафіксовано 25 ворожих атак. Наразі триває 1 бій.

"В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скинув один КАБ на Ганнівку", - йдеться у звіті.

На Времівському напрямку ворог 14 разів штурмував передній край оборони ЗСУ в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя. Повідомляється, що 3 таки досі тривають.

Російські загарбники завдали авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки.

На Придніпровському напрямку ворог 4 раки безуспішно атакував позиції ЗСУ.

У Курській області Сили оборони України продовжують ведення операції - там війська ЗСУ протягом дня відбивали 24 атаки противника, поінформували у Генштабі.