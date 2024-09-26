ЗСУ: ворог активний на Курахівському напрямку, але ситуація на Покровському - найгарячіша

У військовому командуванні у вечірньому зведенні представили дані про оперативну обстановку станом на 22.0 26 вересня.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження".

Російські обстріли

Загалом з початку поточної доби російські окупанти завдали по території України 4 ракетних удари із застосуванням 6 ракет, а також 57 авіаударів, скинувши 66 керованих авіабомб.

Крім цього, ворог застосував для ударів 729 дронів-камікадзе, та здійснив понад 3800 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. Українські захисники відбивали наступ ворог неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська. Бої вже завершені.

На Куп’янському напрямку противник наступав біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Було завершено 19 боїв завершено, ще 1 досі триває.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На цей час усі 15 бойових зіткнень - завершені.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали 4 ворожі наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку було 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, де наразі продовжуються 2 ворожі атаки.

На Торецькому напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки. 14 зіткнень вже завершено, ще 3 - тривають.

На Покровському напрямку було 39 боїв у районах н.п. Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони відбили 34 наступальних дій ворога, ще 5 - продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 278 окупантів, з них 116 - безповоротно. Також знищено дві ворожі гармати, чотири БпЛА, два окопних РЕБи, три автомобілі та дві одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено бронетранспортер, чотири артилерійські системи, два авто та два мотоцикли", - передали у Генштабі.

На Курахівському напрямку російські загарбники 34 рази штурмували поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Сили оборони зупинили 27 атак ворога, ще 7 - тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив 5 спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. 4 бої вже завершено, ще 1 - продовжується.

На Оріхівському напрямку було 3 боєзіткнення. Російські окупанти атакували неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог двічі штурмував позиції ЗСУ, та зазнав поразки.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

"Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На цю мить відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів", - йдеться у вечірньому звіті.

Крім того, передали у військовому командуванні, на інших напрямках - без особливих змін.