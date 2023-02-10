ЗСУ вночі знищили десяток повітряних цілей, серед них "Шахеди" та "Калібри"

Під час чергової атаки ворога в ніч на 10 лютого ударів було завдано по

Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" - із російського фрегату у Чорному морі.

"Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 із районів Бєлгород (Росія) та Токмак (окупована територія Запорізької області). Під обстріл потрапили Харківська та Запорізька області – до регіонів прилетіло близько 35 ракет, які українська ППО не може перехопити у повітрі.

Також у Повітряних силах попереджають, що близько 8:30 ранку 10 лютого ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-95мс зробив пуски крилатих ракет.