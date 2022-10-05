ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе
Фото: ЗСУ збили шість дронів "Shahed-136" (Getty Images)
Російські окупанти в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити по Україні.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.
Станом на ранок відомо щонайменше про одного постраждалого.
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