ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе

Новость на русском →
Україна, Середа 05 жовтня 2022 08:12
ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе Фото: ЗСУ збили шість дронів "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити по Україні.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.

Станом на ранок відомо щонайменше про одного постраждалого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины ВСУ Війна в Україні
NEWS
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати