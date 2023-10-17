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ЗСУ вночі завдали ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську: названі наслідки атаки

Фото: ЗСУ вночі завдали ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.

Повідомляється, що ЗСУ завдали точних ударів по вертольотах та обладнання аеродромів. Точніші результати обстрілів будуть відомі пізніше.

Раніше про вибухи у Бердянську та детонацію боєприпасів у районі місцевого аеродрому повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

За даними Генштабу ЗСУ, в результаті ударів знищені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артсистема противника.

Ситуація в Луганську та Бердянську

Слід зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше лунають вибухи. Наприклад, 25 вересня під Луганськом теж було голосно, а в мережі повідомляли про "приліт" за складом боєприпасів росіян на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".

Також додамо, що у Луганську розміщується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні в місті у шпиталі для поранених загарбників.

У Бердянську Запорізької області також часто лунають вибухи, переважно у районі аеродрому, який із початком повномасштабного вторгнення окупанти використовують для накопичення своїх підрозділів, а також для базування гелікоптерів.

 

 

 

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