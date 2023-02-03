ЗСУ влаштували "гучний феєрверк", підбивши БМП та вантаж з боєприпасами окупантів

Українські військові знищили російську БМП та вантажівку з боєприпасами. ЗСУ "зловили" окупантів у той момент, коли ті "зупинилися перекурити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Зупинка на перекур екіпажу БМП та вантажівки отримала яскраве логічне продовження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають десантники, завдяки пильності й влучності бійців протитанкової роти на відео можна спостерігати "гучний феєрверк" з ворожого БК.

Як повідомлялося, раніше українські десантники знищили підрозділ окупантів та бронетехніку. Це сталося на Донбасі.

Нагадаємо, за даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.