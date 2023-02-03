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ВСУ устроили "громкий фейерверк", подбив БМП и груз с боеприпасами оккупантов

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 17:06
ВСУ устроили "громкий фейерверк", подбив БМП и груз с боеприпасами оккупантов Фото: ВСУ подбили БМП и груз с боеприпасами оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российскую БМП и грузовик з боеприпасами. ВСУ "словили" оккупантов в тот момент, когда те "остановились перекурить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение", - говорится в сообщении.

Как отмечают десантники, благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты на видео можно наблюдать "громкий фейерверк" из вражеского БК.

Как сообщалось, ранее украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и бронетехнику. Это произошло на Донбассе.

Напомним, по данным на утро пятницы, 3 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 840 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 870 военных. Также ВСУ сбили самолет и БПЛА.

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