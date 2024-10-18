ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский провел совещание с руководством ВСУ по усилению ПВО: что решили

Украина, Пятница 18 октября 2024 17:41
UA EN RU
Сырский провел совещание с руководством ВСУ по усилению ПВО: что решили Фото: главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные определили конкретные шаги по усилению защиты украинского неба. Руководители направлений получили задания с четкими сроками для выполнения соответствующих мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.

Сырский провел рабочее совещание с руководящим составом Вооруженных сил Украины по усилению противовоздушной обороны и повышению ее эффективности.

"Определили конкретные шаги по усилению защиты украинского неба. Руководители направлений получили задачи с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий. Отдельное внимание было уделено внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса", - заявил он.

Он отметил, что в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

"Продолжаем насыщать Воздушные Силы современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты прикрываемых от ударов с воздуха объектов... Также одной из ключевых задач является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры", - заявил Сырский.

Напомним, что на прошлой неделе Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Были приняты решения по использованию дронов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Александр Сырский
NEWS
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу