ЗСУ візьмуть участь у параді в Британії до Дня перемоги

ЗСУ долучаться до параду у Великій Британії з нагоди перемоги у Другій світовій війні. Участь українських військових символізує підтримку Заходу у боротьбі проти агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок, 6 травня, військовослужбовці Збройних сил України візьмуть участь у масштабній військовій ході в Лондоні з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги в Європі (VE Day), який відзначає закінчення бойових дій у Європі під час Другої світової війни.
Українські військові крокуватимуть поруч із близько тисячею британських солдатів, кавалерією та військовими оркестрами як символ глобальної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.
"У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що Збройні сили України, які зараз воюють на передовій свободи, представлені на заході в понеділок", - заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
8 травня - традиційна дата святкування VE Day у Великій Британії, Франції та США, коли в 1945 році Німеччина підписала капітуляцію. Росія, яка тоді воювала у складі СРСР, відзначає День перемоги 9 травня.
У рамках пам’ятних заходів у Лондоні заплановано військовий парад, авіашоу та урочисту службу подяки у Вестмінстерському абатстві, в якій очікується участь представників королівської родини.
Окрім України, до церемонії долучаться й військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.
Нагадаємо, що Британія з початку війни в Україні є одним із ключових союзників Києва, надаючи мільярдну військову допомогу та санкційно тиснучи на Росію.
На початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.
За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.
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