ЗСУ візьмуть участь у параді в Британії до Дня перемоги

У понеділок, 6 травня, військовослужбовці Збройних сил України візьмуть участь у масштабній військовій ході в Лондоні з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги в Європі (VE Day), який відзначає закінчення бойових дій у Європі під час Другої світової війни.

Українські військові крокуватимуть поруч із близько тисячею британських солдатів, кавалерією та військовими оркестрами як символ глобальної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що Збройні сили України, які зараз воюють на передовій свободи, представлені на заході в понеділок", - заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

8 травня - традиційна дата святкування VE Day у Великій Британії, Франції та США, коли в 1945 році Німеччина підписала капітуляцію. Росія, яка тоді воювала у складі СРСР, відзначає День перемоги 9 травня.

У рамках пам’ятних заходів у Лондоні заплановано військовий парад, авіашоу та урочисту службу подяки у Вестмінстерському абатстві, в якій очікується участь представників королівської родини.

Окрім України, до церемонії долучаться й військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.