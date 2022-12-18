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ЗСУ висміяли поїздку Шойгу на фронт в Україну: цей візит мінус для росіян

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Інформація про візит глави міноборони РФ Сергія Шойгу на позиції росіян на окупованій території України потребує підтвердження. І навіть якщо він дійсно там був, то це скоріше мінус для його "вояків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ця інформація ще потребує уточнення. Не дуже довіряю, що він (Шойгу - ред.) такий сміливий, що прибув туди (на окуповані території України - ред.). Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії і якого називають "фанерним маршалом" самі військовослужбовці ЗС РФ - це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то це виводить їх (окупантів - ред.) з себе", - розповів Череватий.

Візит Шойгу до окупантів

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що нібито міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав передові позиції російських окупаційних військ на тимчасово загарбаній території Україні.

Пропагандистські видання РФ навіть поширили відео з начебто поїздки Шойгу.

Втім, в мережі звернули увагу на цікавий момент, на фрагменті з Шойгу та ілюмінатором навіть не видно, де він летить, а форма одягу у нього та оточення не по сезону, з літака ж взагалі показують зелену траву.

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Министерство обороны РФСергей Шойгу