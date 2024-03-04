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У ЗСУ висловилися про українські укріплення: не можуть бути як стіна в "Грі престолів"

Фото: у ЗСУ висловилися про українські укріплення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Укріплень в умовах війни багато не буває. Але вони не можуть стати аналогом стіни у серіалі "Гра престолів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що є кілька рівнів оборони, які знаходяться ближче чи далі від лінії зіткнення. Процес будівництва укріплень триває, цим займаються обласні військові адміністрації, командування Сил підтримки ЗСУ та інженерні підрозділи механізованих піхотних бригад.

"Звичайно, укріплень багато не буває. Усі хочуть, щоб їх було більше. Але слід розуміти, що це не може бути стіна як у "Грі престолів". Те, що є насправді, що вже створено чи ще посилюється, - це величезна мережа запасних позицій, взводні опорні пункти, траншеї довжиною сотні метрів з вогневими ячейками, щілинами перекриття, іноді з броньованими капсулами безпеки, є капоніри для танків, протитанкові рови, також є мінні загородження", - розповів спікер.

За його словами, такі укріплення знаходяться на гарячих напрямках як неподалік лінії зіткнення, так і на другій-третій лінії оборони. Йдеться про ті споруди, з якими ворог може зіткнутися у разі подальшого наступу. Вони забезпечать повну зупинку росіян в Донецькій області.

Варто зауважити, що стіна в "Грі престолів" була захистом для людей від "білих ходоків" - ворогів людства, вони не могли її перетнути.

Нагадаємо, нещодавно командування Сил підтримки ЗСУ повідомляло про те, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

 

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