ЗСУ виграли від бунту ПВК "Вагнера", і можуть отримати нові переваги, - ISW

Українські військові отримали очевидні переваги від невдалого бунту ПВК "Вагнера" у Росії та від його наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів ISW, наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними. Але водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.
Те, як президент РФ Володимир Путін поводиться з ПВК "Вагнера" – найефективнішою бойовою силою Росії в даний час – після повстання 24 червня, швидше за все, не дозволить їм воювати в Україні в ході поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії України.
Поспішний відхід ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста.
Ключові висновки ISW:
Спроба бунту ПВК "Вагнера" у РФ
Нагадаємо, що 24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми бойовиками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.
Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожин та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.
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