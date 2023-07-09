ЗСУ виграли від бунту ПВК "Вагнера", і можуть отримати нові переваги, - ISW

На думку експертів ISW, наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними. Але водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.

Те, як президент РФ Володимир Путін поводиться з ПВК "Вагнера" – найефективнішою бойовою силою Росії в даний час – після повстання 24 червня, швидше за все, не дозволить їм воювати в Україні в ході поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії України.

Поспішний відхід ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста.

Ключові висновки ISW:

8 липня ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту.

7 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає касетні боєприпаси.

У ніч із 7 на 8 липня російські сили завдали чергової серії ударів безпілотниками Shahed 131/136 по промислових та інфраструктурних об'єктах України.

Українська розвідка вказала, що російська влада використовує страх перед провокацією на Запорізькій атомній електростанції, щоб витіснити український персонал і збільшити російську присутність на ЗАЕС напередодні майбутнього саміту НАТО.

ПВК "Вагнера" вирушить до Білорусі після завершення відпочинку та відновлення сил до серпня 2023 року.

Окупанти завдали наземних ударів на південь від Кремінної. ЗСУ, ймовірно, продовжують завдавати ударів по районах зосередження російських військ у глибині тилу окупованої Луганської області.

Українські та російські війська провели наземні атаки навколо Бахмута.

Російські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські сили продовжили контрнаступні дії на заході Запорізької області.

Спроба бунту ПВК "Вагнера" у РФ

Нагадаємо, що 24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми бойовиками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожин та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.