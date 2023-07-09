ВСУ выиграли от бунта ЧВК "Вагнера", и могут получить новые преимущества, - ISW

Украинские военные получили очевидные преимущества от неудавшегося бунта ЧВК "Вагнера" в России и от его последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов ISW, последствия мятежа боевиков для ЧВК и их руководителя Евгения Пригожина все еще остаются неясными. Но в то же время очевидно, что Украина уже выиграла от восстания и может выиграть еще больше.
То, как президент РФ Владимир Путин обращается с ЧВК "Вагнера" – самой эффективной боевой силой России в настоящее время – после восстания 24 июня, скорее всего, не позволит им воевать в Украине в ходе текущего украинского контрнаступления и может навсегда снизить общую способность России вести наступательные действия в Украине.
Поспешный уход ЧВК "Вагнера" из Бахмута Донецкой области разрушил российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам, которых украинские силы добились вокруг города.
Ключевые выводы ISW:
Попытка бунта ЧВК "Вагнера" в РФ
Напомним, что 24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими боевиками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.
Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.
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